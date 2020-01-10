Магас, , 09:44 — REGNUM В Ингушетии появились на свет в новогодние каникулы 2020 года 130 детей. При этом мальчиков и девочек родилось поровну — 65.

«Выходные дни у нас прошли в штатном режиме. <…> И мамаши, и дети чувствуют себя хорошо», — цитирует врача Республиканского клинического перинатального центра Мариэтту Шадыжеву интернет-газета «Ингушетия».

Как рассказала врач, 17 новорожденных появились на свет 31 декабря — 10 из них — мальчики, семь — девочки.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти столько же детей — 129 — родилось в новогоднюю ночь 1 января 2020 года в Краснодарском крае. В роддомах Москвы в ночь с 31 декабря на 1 января родились 53 ребёнка, из них — 30 мальчиков. В Ульяновской области в новогоднюю ночь родились семеро детей — четыре мальчика и три девочки. В Белгородской области за новогодние каникулы родился 241 ребёнок, в том числе две двойни.