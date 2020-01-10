Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM В Бурятии к настоящему моменту специалисты Роспотребнадзора провели более 1,3 тыс. проверок торговых точек, реализующих некурительные никотинсодержащые смеси. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, в ходе рейдов изъято около 2 тыс. единиц продукции.

Выяснилось, что из них 900 единиц — импортного производства. На продавцов были возбдуждены административные дела. Теперь им грозит штраф от 30 до 600 тыс. рублей.

Напомним, в республике готовятся полностью запретить продажу сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Соответствующий указ в настоящее время готовится министерством здравоохранения по поручению главы Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, под запрет кроме снюсов попадут и другие аналогичные по воздействию на организм продукты.

Читайте также: Продажу снюсов запретят в Бурятии