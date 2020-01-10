Кемерово, , 09:43 — REGNUM В Кузбассе вынесен приговор бывшему председателю комитета по управлению городским имуществом (КУГИ), обвиняемому в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Установлено, что он в силу занимаемой должности курировал деятельность одного из кемеровских благотворительных общественных фондов.

«В апреле 2018 года он вводил в заблуждение президента фонда, запрашивая определённые суммы якобы на санаторно-курортное лечение, однако в дальнейшем деньги направлялись на оплату путёвок его родителям», — уточнили в ведомстве.

Таким образом путёвки приобретались в Крым, Вьетнам и Турцию.

Обвиняемый вину не признал, со следствием не сотрудничал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.