Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве в отделы ЗАГС поступило более 1400 заявлений от пар, планирующих вступить в брак в красивые даты февраля, сообщается на портале мэра столицы.

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В этом году красивые даты выпадают на 2 февраля (2.02.2020), на 20 февраля (20.02.2020) и на 22 февраля (22.02.2020). Специально для молодоженов ЗАГСы Москвы перейдут на особый режим работы.

На 2 февраля 2020 года от новобрачных подано более 160 заявлений, на 20 февраля 2020 года — более 800 заявлений, на 22 февраля — более 440 заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, в России в первые дни 2020 года вступили в законный брак 1427 пар.

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