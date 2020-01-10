Ставрополь, , 09:46 — REGNUM Самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения планируется установить в городе Ставрополе. Аттракцион высотой 65 метров разместится на входе в парк Победы, пишет «АТВмедиа».

По словам официального представителя городских парков культуры и отдыха Сергея Видинева, колесо обозрения в настоящее время находится на стадии изготовления, запустить его могут уже весной 2020 года. Стоимость объекта составляет 70 млн рублей.

Кабинки аттракциона, которые смогут вместить до шести человек, сделают из прозрачного стекла. В них, как ожидается, в летний период будет работать система кондиционирования, зимой — система подогрева.

Украсят новый аттракцион большие механические часы со сказочными персонажами. Их дизайн будет напоминать театр кукол Образцова в Москве и Часовую башню в Тбилиси. Из механических дверок каждый час будут выглядывать знакомые всем сказочные персонажи, в числе которых Змей Горыныч, Баба Яга и Кощей Бессмертный.