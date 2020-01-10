Москва, , 09:35 — REGNUM Новогодние деревья, нераспроданные во время праздников, принимает Московский зоопарк. Об этом 10 января сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Ели и сосны используют для обогащения среды обитания и рациона животных. Приём деревьев продлится до 15 января.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, хвоя содержит ценные биокомпоненты — витамин С, аминокислоты и каротин. Деревья станут добавкой в рацион для винторогих козлов, голубых баранов, азиатских слонов, капибаров, альпака. Снежные барсы, восточноевропейские рыси, львы, пумы, амурские тигры, дальневосточные леопарды, камышовые коты и дальневосточные лесные кошки точат о сосны и ели когти, бараны, туры и овцебыки — чешут рога.