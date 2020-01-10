Пермь, , 09:33 — REGNUM В Пермском крае прокуратура обжаловала приговор, вынесенный Индустриальным судом в отношении экс-начальника отдела дополнительного образования минобра Дмитрия Ж. и его помощника Владимира Е., которые признаны виновным в крупном мошенничестве, сообщает портал 59.ru.

Рассмотрение апелляции назначено на 21 января в Пермском краевом суде. Стоит отметить, что экс-чиновника и его помощника обвиняли в хищении более 4 млн рублей, которые предназначались для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.

Суд первой инстанции назначил экс-руководителю отдела допобразования минобра края штраф в сумме 500 тыс. рублей. Помощник получил условный срок — три с половиной года. С обоих фигурантов суд потребовал взыскать 4,3 млн рублей.