Москва, , 09:43 — REGNUM О том, что существующий уровень заработной платы не устраивает их, заявили 74% работающих жителей России, причем 80% из них — это представители рабочих профессий. Об этом 10 января свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы HeadHunter.

«74% работающих соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше — 78%. Также эта доля выше среди представителей рабочих профессий — она составляет 80%», — приводит ТАСС результаты опроса.

При этом в них отмечается, что наибольшее количество из числа удовлетворенных своей зарплатой в сфере HR — своей зарплатой доволен каждый третий из менеджеров по кадрам.

Кроме этого, в результатах опроса указывается, что около половины соискателей (49%) считает, что руководство должно поднимать зарплаты сотрудников в связи с их успехами и ещё 37% считают, что повышение должно происходить не менее одного раза в год.

Отметим, опрос проводился в декабре минувшего года среди 5 тысяч соискателей по всей стране.