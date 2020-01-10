Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Земельный участок в Екатеринбурге, на котором расположен горящий мусорный полигон, могут вернуть в муниципальную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

После возникновения пожара на нелегальном объекте мэр Александр Высокинский поручил городским чиновникам проработать вопрос с возвращением земли. Полигон расположен на неразграниченном земельном участке, что лишает мэрию всей полноты принятия решений.

Возвращение объекта «позволит оперативно решить многие проблемы, возникающие из-за этой незаконной свалки», уверены чиновники.

Запрос будет подан в свердловское министерство по управлению госимуществом.

Как сообщало ИА REGNUM, очаги горения на свалке оказались настолько глубоки, что было принято решение засыпать полигон снегом. Из-за пожара жители Уралмаша и Эльмаша жалуются на неприятный запах.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор не нашёл превышения ПДК на тлеющей в Екатеринбурге свалке