Черкесск, , 09:21 — REGNUM В число самых интересных построек советской архитектуры вошла гостиница «Тарелка» в Домбае. Она разделила четвертое место с санаторием «Металлург» в Сочи, набрав 6,67% голосов опрошенных пользователей соцсетей, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Рейтинг самых выдающихся и запоминающихся объектов составил ко Дню образования СССР сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Больше всего голосов туристов набрал музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде. За него проголосовало 48,33% респондентов. В три раза меньше голосов было отдано за архитектурный ансамбль «Курпаты» в Крыму (16,67%), который занял второе место. На третьем расположился дом-кольцо в Москве (8,33%).

Среди самых интересных архитектурных достопримечательностей туристы назвали здания двух театров — драматического театра имени Федора Достоевского в Великом Новгороде и Татарского театра имени Галиаскара Камала в Казани, а также цирк имени Валентина Филатова в Екатеринбурге.

Читайте также: «Летающая тарелка» в Карачаево-Черкесии поменяла дислокацию

Напомним, ставшую уже символом курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии высокогорную мини-гостиницу «Тарелка» построили в 1968 году. Ее спроектировал финский архитектор Матти Сууронен. Материалом для строительства объекта стали полиэстер и армированное стекловолокно.