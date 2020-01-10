Иваново, , 09:16 — REGNUM 7 тыс. 585 заявлений на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря подали жители Ивановской области за первый день приёма заявок, 9 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Приём заявлений стартовал 9 января — их от граждан принимают в территориальных органах социальной защиты населения и в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, а также электронно через портал Госуслуг. Из более чем 7,5 тыс. заявлений только 1 тыс. 895 оформили их через портал госуслуг, 1 тыс. 174 — через МФЦ. Остальные — а это 4 тыс. 616 человек — подали заявления в территориальных органах социальной защиты населения. Около двух третей заявок приходится на жителей областного центра. Как пояснили в пресс-службе, чтобы избежать очередей, только в Иваново в первый день подачи заявлений их принимали 90 специалистов. Однако это не помогло — люди всё равно выстраивались в длинные очереди, которые начали занимать уже с раннего утра.

На летний период 2020 года за счет средств областного бюджета планируется приобрести около 10 тысяч путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря. Предельная стоимость путевки в 2020 году в загородный лагерь составит 12,5 тыс. рублей, в санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного действия — 17 тыс. рублей. Для льготных категорий граждан путёвки бесплатные, для остальных оплата составит от 10 до 30% стоимости.

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