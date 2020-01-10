Пермь, , 09:15 — REGNUM Бывший глава Управления капстроительства (УКС) Пермского края Дмитрий Л. подозревается в халатности, в результате которой допущен незаконный массовый снос гаражей в микрорайоне Разгуляй Перми, сообщает издание «Коммерсантъ».

В 2019 году УКС заключил договор, его исполнитель должен был обустроить ограждение территории в Разгуляе, подготовить площадку для предпроектных и изыскательских работ и обустройства проезда. Подрядчик нанял субподрядную организацию для выполнения работ. Нарушая договор, исполнитель незаконно снес десятки гаражных боксов.

Снос гаражей вызвал широкий резонанс. По факту демонтажа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следственные органы отметили, что должностным лицам Управления капстроительства региона было известно о незаконном сносе гаражей. Однако они не приняли мер по прекращению этих действий, договор с подрядчиком не расторгли.

По данным СМИ, подозреваемый по делу бывший глава регионального УКС находится в СИЗО. Он является фигурантом еще одного громкого дела, связанного с хищением крупной денежной суммы (129 млн рублей) при строительстве пермского зоопарка. Экс-руководитель УКС обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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