Аккра, , 09:13 — REGNUM Работницы сферы общественного питания в Аккре пикетировали возле президентского дворца в четверг, 9 января, чтобы потребовать выплаты обещанной им компенсации. Об этом передает ВВС Africa.

Некоторые из женщин, которые готовят еду в государственных школах для Программы школьного питания Ганы (GSFP), сказали, что им не платили больше года.

«Как я могу использовать свои деньги, чтобы готовить еду для других детей, когда мои дети голодают», — заявила одна из протестующих в интервью журналистам местного новостного портала Goy News.

По ее словам, аудиторская проверка в 2018 году выявила ряд нарушений по управлению программой GSFP.

Некоторые женщины принесли с собой матрасы, заявив, что будут оставаться у президентской резиденции до тех пор, пока им не заплатят.

По информации телеканала PEMSANTVGH, женщины угрожали выйти на демонстрацию обнаженными, если их требования не будут выполнены.

Напомним, правительственная программа GSFP начала действовать в 2005 году, и с тех пор обслуживает более 1,6 миллионов детей в 4000 школах во всех 170 районах страны.