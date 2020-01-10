Владивосток, , 09:12 — REGNUM В селе Новосысоевка Яковлевского района Приморья после капитального ремонта открылся детский сад, рассчитанный на 60 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время дошкольное учреждение уже посещают 49 детей. Всего в детском саду предполагается иметь три группы общей численностью 60 воспитанников.

Ранее помещение принадлежало Минобороны, в 2013 году объект был передан в собственность Яковлевского района, тогда и было принято решение о проведении капитального ремонта, который обошёлся краевому бюджету в 8,8 млн рублей.

«В здании детского сада выполнили косметический ремонт, капитальный ремонт пищеблока, заменили все старые окна и двери, обновили кровлю, установили новую сантехнику, привели в порядок туалетные комнаты, восстановили пристроенные к помещению веранды», — уточнили в минобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье власти города Райчихинска отчитались о завершении капитального ремонта школы, чего в этом городе до сих пор ещё не делалось.