Чита, , 09:01 — REGNUM На большей территории России действительно наблюдается аномально тёплая погода. Забайкальские синоптики на своём сайте этот феномен объясняют переносом теплых воздушных масс из Атлантики на Европейскую территорию нашей страны, и говорят, что это нехарактерно для данного времени года.

«Вместо снега идут дожди, местами даже ливневого характера. Но, а в Забайкалье в этот период наблюдается умеренно морозная погода, что соответствует климатической норме, местами даже наблюдается незначительное отклонение средней суточной температуры в сторону отрицательной аномалии. Вот только снега, хотелось бы гораздо больше, но таковы климатические условия нашего региона. Зимы в Забайкалье, к сожалению, малоснежные», — отмечают в Забайкальском центре метеорологии

Напомним, в настоящее время температура воздуха в Чите составляет — 11 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, объясняя причины аномально теплой погоды в России, отметил, что сейчас антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Таким образом весь холод идет в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов.

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