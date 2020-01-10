Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Причиной крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могла стать техническая неисправность. Такую вероятность не исключил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео добавил, что видел сообщения о том, что авиалайнер Boeing 737 мог быть по ошибке сбит иранской стороной, однако подчеркнул, что власти США пока не знают причин трагедии.

«Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность», — сказал госсекретарь в эфире телеканала Fox News, добавив, что в настоящее время ведется расследование и он надеется на сотрудничество с иранской стороной в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что в пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» могла попасть ракета, выпущенная по ошибки иранскими ПВО. В Тегеране эту версию опровергли.