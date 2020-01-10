Улан-Удэ, , 08:52 — REGNUM Верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев восьмого января прибыл в Республику Того в западной Африке. Как написала на своей странице в соцсети «Вконтакте» пресс-секретарь религиозной организации шаманов «Тэнгэри» Оксана Ким, его туда пригласил верховный жрец «Вуду-Приста» Месинг.

Бурятский шаман примет участие в конференции по вопросам религии, помощи людям и обмена информации, которая пройдёт в деревне Ага-уа

«Зариин Боо Баир Жамбалович, Габриель и Мария Шетчель по традициям бурят-монгольского тэнгэрианства помолились и поблагодарили жителей и хозяев местности за радушный приём. Подул холодный ветер, что для этих мест очень редко, представители Вуду отметили что это очень хороший знак, хозяева местности радуются и принимают гостей», — отметила Ким.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирские шаманы стали одними из главных ньюсмейкеров прошлого года. Так, в феврале прогремела новость о сожжении пяти верблюдов в Иркутской области, которые таким образом были принесены в жертву для помощи народу и стране.

Читайте также:

Не для слабонервных: байкальские шаманы принесли в жертву пятерых верблюдов

Бурятские шаманы стали на пути якутского, идущего изгонять Путина из Кремля

Шаманские войны и падение «защиты от дурака» в Улан-Удэ: год в Бурятии