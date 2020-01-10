Париж, , 08:39 — REGNUM В префектуре полиции Парижа объявили, что 20 демонстрантов и 16 сотрудников полиции были ранены 9 января в столице во время демонстрации против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Известно, что к концу дня демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие тогда забросали полицейских, которые использовали слезоточивый газ, различными предметами.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным МВД Франции, 452 000 протестующих по всей стране присоединились к протестам против пенсионной реформы.

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