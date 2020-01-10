Хабаровск, , 08:42 — REGNUM Мотострелковая бригада, дислоцированная в Хабаровском крае, по плану переоснащения на новые образцы техники, получила на вооружение новые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Внешне РСЗО «Торнадо-Г» похожа на знаменитую систему «Град», однако, это совершенно новое боевое средство, превосходящее своего предшественника по боевой эффективности в 15 раз. Система позволяет выполнять точную стрельбу без предварительной топогеодезической подготовки, как это требовалось для стрельбы «Града». В современной системе «Торнадо-Г» привязка к местности осуществляется автоматически и мгновенно.

Как сообщало ИА REGNUM, роботизированные артиллерийские системы разрабатываются в России — вскоре они смогут заменить привычные артиллерийские системы, которыми управляют люди.