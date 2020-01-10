Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM В Республике Алтай с 10 января стартует приём заявок для участия в программе «Земский учитель». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования, документы желающие могут сдать до 15 апреля.

После чего до конца апреля будет проводиться экспертная оценка заявлений претендентов, а в первой половине мая назовут победителей конкурса. При этом, согласно условиям программы, они должны быть младше 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование.

«В Республике Алтай утвержден перечень 13 вакантных должностей в школах в восьми муниципальных образованиях», — добавили в ведомстве.

Прошедшие отбор 13 учителей получат до декабря единовременную выплату в размере одного млн рублей. Деньги они смогут потратить на любые цели.

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