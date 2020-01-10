Москва, 10 января 2020, 08:31 — REGNUM Сегодня, 10 января, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с главой МВД России Владимиром Колокольцевым, сообщается на сайте правительства РФ.
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В совещании также примет участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Председатель правительства и руководители ведомств обсудят вопрос усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России прошли проверки, направленные на усиление контроля за оборотом некурительной никотинсодержащей продукции.
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