Москва, , 08:31 — REGNUM Сегодня, 10 января, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с главой МВД России Владимиром Колокольцевым, сообщается на сайте правительства РФ.

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В совещании также примет участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Председатель правительства и руководители ведомств обсудят вопрос усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России прошли проверки, направленные на усиление контроля за оборотом некурительной никотинсодержащей продукции.

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