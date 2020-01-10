Курган, , 08:30 — REGNUM В Кургане посреди учебного года закрыли школу №11. Там до июля 2020 года проведут капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Здание школы №11 было построено в 1982 году и за эти годы там прошли небольшие косметические ремонты. Проведение капремонта школы стало возможным за счёт средств межбюджетного трансферта. Аукцион состоялся в декабре 2019 года. По его результатам подрядной организацией стала московская фирма ООО «В-Групп», которая должна провести реконструкцию школы №11 до 30 июля 2020 года.

Стоимость ремонта составила около 50 млн рублей. на эту сумму починят кровлю школы, усилят кладку, отремонтируют пищеблок, спортивный зал, заменят коммуникации отопления, санузлы, системы канализации, электроосвещения и вентиляции, заменят оконные и дверные блоки.

Доучиваться в 2020 году учащиеся 1−4 и 8 классов школы №11 (455 детей) будут в школе № 29; из 6−7, 10, 11 классов (230 человек) — в школе № 42; из 5 и 9 классов (173 человека) — в гимназии № 32. Обучать детей из школы № 11 будут их прежние учителя.

Отметим, что реконструкция школы посреди учебного года уже вызвала негодование родителей, которые не были готовы к резким переменам в жизни детей. Некоторые, как признают в мэрии, пожелали перевести своих детей в другие учебные заведения.

«В каждом случае вопрос решается в индивидуальном порядке. Мы надеемся на понимание и просим запастись терпением. «, — говорят в горадминистрации Кургана.