Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбурге прокуратура внесла представления семи управляющим компаниям по фактам несвоевременной уборки снега и наледи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В отношении управляющих компаний, в деятельности которых выявлены нарушения, инициировано возбуждение административных производств по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

Между тем оренбужцы, обсуждая проблему плохой уборки снега в ряде дворов и ликвидации наледи и сосулек на кровлях домов, отмечают, что дворники в целом трудились активно в первые дни нового года. С борьбой с сосульками на кровлях зданий имелись проблемы. Горожане указывали на то, что стоимость аренды спецтехники в праздничные дни была повышенной, и не исключали того, что управляющие компании экономили деньги.