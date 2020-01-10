Пятигорск, Ставропольский край, , 08:30 — REGNUM Правоохранительным органам удалось разыскать пропавшую школьницу из Пятигорска. Девочку нашли живой вечером 9 января в городе Новороссийске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

Напомним, 13-летняя Виктория Гречко пропала в ночь на 4 января: школьница собрала вещи и ушла из дома. По некоторым данным, она сбежала с 23-летним знакомым Адамом Маховым, о пропаже которого также сообщила полиция Пятигорска. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщается, что правоохранители прочесывали лесные массивы и возможные места нахождения пропавшей. Помощь полицейским и следователям в поисках оказывали волонтеры и добровольцы. Школьницу передадут в следственные органы для выяснения всех обстоятельств исчезновения. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении нее совершено не было.

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