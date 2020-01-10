Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбурге Госавтоинспекция по итогам проверки состояния дорог возбудила административное производство, а также вынесла четыре предписания хозяйствующим субъектам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Проверка проводилась с 1 по 8 января 2020 года. Автоинспекторы выразили недовольство по поводу дефектов дорожного покрытия, а также недостатков в содержании улично-дорожной сети в зимний период.

В настоящее время осуществляется административное расследование по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Ее санкция предусматривает до 300 тыс. рублей штрафа.

Стоит отметить, что в первую неделю нового года горожане жаловались на плохую уборку снега в Оренбурге. Расчистка дорог, которая должна доставлять удобства водителям, например, на ул. Беляевской обернулась дискомфортом. В районе остановки «База ОПС» возле пешеходного перехода появилась гора снега, за которой не видно людей. В результате число ДТП на данном участке может увеличиться. Мост через Урал, соединяющий южную часть города с центром, давно нуждается в ремонте из-за ям.