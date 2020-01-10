Петропавловск-Камчатский, , 08:32 — REGNUM Артиллерийские подразделения морской пехоты ТОФ, дислоцированные на Камчатке, будут задействованы в обстреле лавиноопасных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Миномётная батарея одного из батальонов 40-й бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России готова к проведению обстрела лавиноопасных участков. Обстрел будет проводиться с помощью 120-мм миномётов «Сани» в целях контролируемого схода лавин во взаимодействии с региональным противолавинным центром.

«Профилактические мероприятия будут проведены, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы схода лавин в горах Камчатки объявлена повышенная лавинная опасность.