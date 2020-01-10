Хабаровск, , 08:30 — REGNUM Руководившая шесть лет министерством образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова написала заявление на отпуск с 9 января с последующим увольнением.

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«У меня есть месяц, чтобы решить вопросы со своим новым трудоустройством. Где именно я намерена продолжить работу, я не говорю из соображений суеверия. Но я остаюсь в сфере образования», — прокомментировала своё решение ИА «Хабаровский край сегодня» Алла Кузнецова.

Она пояснила, что госслужба — это не то, чем хотелось бы ей закончить свой профессиональный путь. По неподтверждённым данным, Кузнецова планирует продолжить карьеру в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Владивостока очередное кадровое назначение вице-мэра по культуре и управлению информационно-программного обеспечения. Должность занял Азат Ислаев, бывший помощник губернатора Приморья Олега Кожемяко.