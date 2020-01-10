Париж, 10 января 2020, 08:19 — REGNUM Согласно данным, опубликованным министерством внутренних дел Франции, 452 000 протестующих по всей стране присоединились к протестам против пенсионной реформы, передает BFM TV.
Для сравнения: 17 декабря, во время дня мобилизации против пенсионной реформы, министерство внутренних дел Франции выявило 615 000 демонстрантов.
При этом во Всеобщей конфедерации труда заявили о 370 000 демонстрантов в Париже.
Как сообщало ИА REGNUM, движение общественного транспорта в Париже было серьезно нарушено 9 января из-за межпрофессиональной забастовки.
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