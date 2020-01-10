История вопроса

Новости, материалы и интервью о митингах, акциях и прочих формах протеста во Франции. Традиционно, поводами для недовольства населения остаются нерешенные вопросы в области экономики, социальной сфере, государственном управлении, миграционной политики и так далее.



Одним из самых узнаваемых проектов в области социального и политического протеста во Франции стало движение «Желтых жилетов», возникшее в 2018 году. Протестующие сначала возмущались повышением цен на топливо в стране, затем переключились на критику политической системы. В настоящий момент движение является одним из инструментов давления на политические силы во Франции и за ее пределами.

