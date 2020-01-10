Челябинск, , 08:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил проверить ситуацию вокруг скандального шоу «Снежная королева». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В ближайшее время пройдёт всесторонняя служебная проверка. В ходе неё будут оценены действия чиновников правительства, участвовавших в организации и проведении данного шоу.

Новогоднее шоу «Снежная королева» прошло 6 января на ледовой арене «Трактор» и вызвало гнев зрителей. По словам граждан, оно не было предназначено для детей. Люди потребовали вернуть им деньги, уплаченные за билеты.