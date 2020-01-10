Норильск, Красноярский край, 10 января 2020, 08:12 — REGNUM Жительницу Норильска, ветерана Великой Отечественной войны Веру Васильевну Бугаеву поздравили с 90-летием. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, ссылаясь на информацию администрации Норильска, Вере Васильевне вручили персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина.
«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин», — говорится в поздравлении главы государства.
Вера Бугаева проживает в Норильске с 1991 года. Она является тружеником тыла, награждена почётными знаками и медалями, удостоена различных званий.
Как сообщало ИА REGNUM, именитой томской спортсменке исполнилось сто лет.