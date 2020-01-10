Москва, , 08:07 — REGNUM Министерство строительства РФ получило распоряжение разработать до марта законопроект о введении штрафов в отношении компаний завышающих стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщает издание «Известия».

Планируется, что законопроект поступит в Госдуму в сентябре этого года.

«Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане», — цитирует издание главу комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября, глава ФАС РФ Игорь Артемьев заявил, что законы 90-х годов давали возможность регионам повышать тарифы, но на сегодняшний день эта практика пресечена.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем