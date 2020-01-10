Симферополь, , 08:08 — REGNUM Количество туристов с Украины в Крыму в 2019 году выросло примерно на 10%. Об этом 10 января сообщает министерство курортов и туризма Республики Крым.

Согласно их данным, приводимым RT, в минувшем году полуостров посетило около 1,1 млн граждан Украины, что примерно на 100 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

При этом уточняется, что чаще всего украинские граждане приезжают в Ялту (58,3%), Симферополь (14,6%) и Евпаторию (8,5%).

Также среди туристов с Украины популярны такие города, как Керчь, Саки, Большая Алушта, Судак и Феодосия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Ростуризм открыл горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.