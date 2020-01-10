Новосибирск, , 08:00 — REGNUM Новосибирский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск» уверяет, что транспортирование мусора на территории области находится под пристальным вниманием.

В компании признали, что 2 января 2020 года в Ленинском районе Новосибирска складывалась «достаточно острая ситуация» — одна из управляющих организаций, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала или перевернула свои контейнеры. После чего более 400 контейнерных площадок остались без ёмкостей для отходов. Позже там были установлены евроконтейнеры.

«В целом ситуация с вывозом отходов на территории Новосибирской области контролируемая, — заявила генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова. — На сегодняшний день отработаны все маршруты с новыми перевозчиками, практически все контейнерные площадки приведены в порядок. Остается несколько площадок в Новосибирске, где на протяжении всех выходных дней отсутствовала возможность подъезда спецтехники из-за припаркованных автомобилей, но и там, вывоз отходов будет осуществлён до конца дня. Все обращения граждан будут отработаны».

На территории региона сейчас работает более 530 единиц спецтехники. С 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года по области установлено 4 214 емкостей для отходов, в резерве — еще более 2 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экология — Новосибирск» в праздничные дни провела рейд в Ленинском районе Новосибирска. Жители района жаловались на скопившийся мусор. По данным регоператора, это связано с тем, что управляющая организация 31 декабря убрала свои контейнеры. В «Экологии — Новосибирск» заявили, что «по данному факту будет направлено обращение в прокуратуру».

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