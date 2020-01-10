Москва, , 07:41 — REGNUM Свою победу в новогодней лотерее жительница Подмосковья Надежда Бартош прокомментировала 9 января в интервью телеканалу НТВ.

По словам женщины, счастье не в деньгах и даже не в их количестве.

«Не знаю, я не ощущаю (себя миллиардером)», — рассказала Бартош.

Выигрыш, который предстоит получить, женщина планирует потратить на развитие своего бизнеса и благотворительность. Главным критерием, по её словам, станет рациональность, и чтобы деньги были потрачены «не в ущерб чему-либо».

Напомним, об итогах новогодней лотереи «Спортлото» сообщило 2 января. Крупный выигрыш будет выплачен после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней.

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