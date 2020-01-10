Якутск, , 07:45 — REGNUM По статистике Единого Государственного реестра записей актов (ЕГР ЗАГС) гражданского состояния на Дальнем Востоке в 2019 году родилось мальчиков больше, чем девочек. Количество дальневосточников пополнили 42 347 мальчика и 40 260 девочек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новорожденных мальчиков России чаще всего нарекали именем Артём. На пике популярности остаются имена Александр, Михаил, Максим и Иван. Из женских имён для новорождённых девочек выбирали чаще Софию. В пятерке популярных — Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с начала 2020 года родились 87 детей.