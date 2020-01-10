Москва, , 07:20 — REGNUM Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Астрономическое явление можно будет наблюдать с 20:08 до 00:12 по московскому времени. Его продолжительность составит 4 часа 4 минуты.

«Луна почти полностью погрузится в земную полутень на 0,92 своего диаметра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при условии благоприятной погоды жители России смогут наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска. Всего в 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень планеты четыре раза.

Читайте также: Земля приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние