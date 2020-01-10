Благовещенск, , 07:42 — REGNUM В Амурском управлении ЗАГС рассказали, как жители Приамурья называли детей в 2019 году. На слуху оказались и совсем необычные имена.

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Наиболее популярными именами в Приамурье в 2019 году стали в основном обычные имена: мужские — Артём, Максим, Иван, Михаил, Александр и другие, женские — Анна, Софья, Алиса и Виктория, пишет АСН24.

Также отмечались имена, принадлежащие тем этносам, которые живут на территории Приамурья: Хабиб, Муххамед-Али, Луиза. Однако родители отваживались называть своих чад и совсем необычными именами: Арнольд, Нева, Марисабель, Витас, Иришка и Стеффани.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Главархива, в метрических книгах 1819 и 1911 годов зафиксированы такие редкие имена мальчиков, как Африкан, Мефодий, Евсигней, Диомид, Евфимий, Иуда, девочек — Хиония, Домника, Харитина, Зиновия, Стефанида, Иустиния и Иулиания.