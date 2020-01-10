Новосибирск, , 07:16 — REGNUM Новогодние праздничные мероприятия в Новосибирской области посетили почти полмиллиона человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Новогодняя культурная программа проходила с 31 декабря по 8 января во всех районах Новосибирской области и в Новосибирске. По предварительной оценке организаторов, праздничные мероприятия посетили около 500 тыс. жителей региона», — уточнили в горадминистрации.

По данным министерства культуры области, всего в праздничные дни было организовано почти 2,7 тыс. мероприятий: новогодние представления, праздничные вечера, эстафеты, выставки, конкурсы и так далее.

Например, участниками губернаторской ёлки стали около 1,7 тыс. детей в возрасте от 6 до 15 лет.