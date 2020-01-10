Новосибирск, , 07:04 — REGNUM Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области сообщило об участившихся случаях телефонного мошенничества. По данным ведомства, в январе 2020 года аферисты под видом руководителей регионального ГУ МЧС России обзванивают представителей бизнеса и различных организаций и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности.

«Мошенники пытаются манипулировать своими «жертвами», запугивая штрафами и различными санкциями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. А в качестве «решения вопроса» предлагают пополнить баланс номера телефона либо банковской карты», — уточнили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напомнило, что не оказывает никаких платных услуг, а сотрудники ведомства не имеют права брать деньги у граждан.

Новосибирцев просят быть бдительными и не идти на сделку с преступниками.