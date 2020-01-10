Кемерово, , 06:56 — REGNUM В новогодние праздники, с 1 по 8 января, дорожные службы Кемеровской области вывезли почти 130 тысяч кубометров снега. С начала зимы вывезено более 1 млн 225 тыс. кубометров снежной массы. Ежедневно на уборке дорог были заняты более 2 тыс. дорожных рабочих и до 1,5 тыс. единиц техники, сообщил на аппаратном совещании начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев.

По словам Ивлева, все объекты ЖКХ региона работали в штатном режиме, сбоев допущено не было. Круглосуточно дежурили более 800 аварийных бригад и три областных аварийно-восстановительных отряда. Силы областных отрядов привлекались для очистки улиц и вывоза снега.

Власти отмечают, что ситуацию с уборкой снега осложнили трехдневные обильные снегопады.

Много снега выпало в южной и центральной частях Кузбасса. Так, в Таштагольском районе осадки достигли месячной нормы в 118 мм.

Для уборки привлекалась техника промышленных предприятий — более 100 единиц.