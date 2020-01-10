Благовещенск, , 07:38 — REGNUM В 2020 году ОАО «РЖД» на обеспечение транспортной безопасности железнодорожных вокзалов Забайкальской железной дороги направит около 200 млн рублей, которые будут потрачены на приобретение нового оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

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В целях обеспечения требуемой защищённости объектов транспортной инфраструктуры, пассажирские комплексы станций Чернышевск-Забайкальский, Забайкальск, Шилка, Сковородино, Магдагачи, Бурея и Завитая будут оснащены системами видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, рентгеновскими установками и аппаратурой радиационного контроля багажа.

В 2019 году подобным оборудованием были оснащены вокзалы станций Петровский Завод, Борзя, Карымская, Шимановская — для этого было потрачено 96 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, названы факторы, сдерживающие развитие высокоскоростных магистралей в России.