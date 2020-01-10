Санья, Китай, , 05:47 — REGNUM Более 83 млн туристов из Китая и из-за рубежа посетило южную китайскую островную туристическую провинцию Хайнань в 2019 году, что на 9% выше, чем годом ранее, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Туристический доход провинции вырос на 11% за прошедший год до 105 млрд юаней (около $15 млрд) в 2019 году, сообщили в местном департаменте туризма, культуры, радио, телевидения и спорта.

В прошедшем году провинция приняла 1,42 млн иностранных туристов, что на 12,4% выше в годовом исчислении. Девять крупных туристических корпораций, включая China Duty Free Group и China Tourism Group открыли свои штаб-квартиры и региональные отделения в провинции.

Напомним, что Китай планирует превратить Хайнань в международный туристический и потребительский центр к 2025 году, а к 2035 году — в туристический и потребительский центр глобального влияния.