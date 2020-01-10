Владивосток, , 05:54 — REGNUM Во Владивостоке продолжаются мероприятия по устранению последствий сильнейшего снегопада, который прошёл над столицей Дальнего Востока в ночь на Рождество, 7 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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В ночь на 10 января дорожные службы Владивостока продолжали очищать от снега городские улицы, межквартальные проезды, подъезды к социально-значимым объектам. К работам было привлечено в два раза больше техники, чем в прошлые дни. За прошедшую ночь из города было вывезено 600 КамАЗов — порядка 6 тысяч кубометров снега.

Были очищены улицы Некрасовская, Семёновская, Алеутская, Светланская, Партизанский и Океанский проспекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января с центральных улиц Владивостока было вывезено несколько сотен КамАЗов снега.