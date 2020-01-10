Пекин, , 05:40 — REGNUM Власти Китая раскрыли по всей стане за 2019 год в общей сложности 11 тыс. случаев незаконных и порнографических публикаций, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Согласно статистике Национального управления по борьбе с порнографией и незаконными публикациями, в общей сложности 17,1 млн незаконных публикаций было выявлено за прошедший год.

Свыше 11,1 млн вредных, непристойных и порнографических единиц информации в интернете было заблокировано. Всего 84 тыс. вебсайтов были заблокированы в связи с распространением указанных выше публикаций.

В 2019 году управление наладило сотрудничество с рядом интернет-компаний с целью борьбы с незаконными публикациями. Всего было получено 270 наводок от представителей общественности за суммарное вознаграждение 1,2 млн юаней (порядка $172,7 тыс.).