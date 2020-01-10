Урумчи, Китай, , 05:35 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая вывел из нищеты в общей сложности 645 тыс. жителей в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Около 976 нищих деревень и 12 нищих уездов Синьцзяна перестали быть таковыми за прошедший 2019 год, говорится в рабочем докладе регионального правительства, представленного в рамках ежегодной законодательной сессии.

В 2019 году 37,6 млн юаней (около $5,41 млн) было выделено на обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде, что принесло пользу 346 тыс. местных бедняков, которые раньше не могли о подобном и мечтать.

В рамках тринадцатого пятилетнего плана (2016−2020) власти Синьцзяна провели также переселение нищих в рамках кампании по борьбе с бедностью. Программа коснулась в общей сложности 169,4 тыс. жителей региона. В 2020 году Синьцзян планирует побороть абсолютную нищету, вытащив из нее оставшиеся 165 тыс. человек, вычеркнув таким образом еще 10 уездов из списка нищих.

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