Сиань, Китай, , 05:27 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая приняла решение об аресте бывшего партийного лидера провинции Шэньси на северо-западе Китая Чжао Чжэнъюна, сообщает агентство Синьхуа.

Национальная надзорная комиссия завершила расследование в отношение Чжао, который также является бывшим высокопоставленным законодателем. Он подозревается в получении взяток. Его дело передано органом прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная судьба постигла и бывшего вице-губернатора провинции Шэньси на северо-западе Китая Чэнь Гоцяна.

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