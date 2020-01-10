Владивосток, , 05:35 — REGNUM В пятницу, 10 января, соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующиеся в Приморье и на Камчатке, вышли в полевые лагеря для проведения занятий по боевой подготовке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В мероприятиях по повышению уровня боевой подготовки примут участие снайпера, гранатомётчики, разведчики, сапёры и другие военные специалисты в составе своих штатных подразделений. Учёба будет проводиться на полигонах Горностай, Бамбурово и Радыгино.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивная стрелковая команда Тихоокеанского флота на чемпионате вооруженных сил России по практической стрельбе заняла второе место.