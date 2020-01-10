Нанкин, Китай, , 05:24 — REGNUM В городе Жугао в восточной китайской провинции Цзянсу, известном своим большим количеством долгожителей, насчитывается 500 жителей старше ста лет, сообщает агентство Синьхуа.

По данным муниципальной рабочей комиссии, ежегодный прирост числа вековых старцев в регионе составляет в среднем 84 человека в год. При населении около 1,42 млн человек, в городе по данным на 1 января 2020 года насчитывалось 16 жителей старше 105 лет. Самому старому жителю исполнилось 110 лет. Здоровая еда, сон и привычки, а также прекрасная экология, как считается, вносят свой вклад в увеличение числа долгожителей преклонного возраста.

Отметим также, что по данным Национальной комиссии здравоохранения, в Китае наблюдается рост средней продолжительности жизни на протяжение уже многих лет. Этот показатель вырос с 74,83 года в 2010 году до 76,7 года в 2017 году.