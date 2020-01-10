Москва, , 05:22 — REGNUM Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».

Отмечается, что сегодня Жилищный кодекс России не предусматривает штрафов для организаций в сфере ЖКХ, завышающих стоимость услуг. Соответствующую поправку в статью 157 кодекса поручено подготовить Минстрою. Законопроект, по информации издания, может быть подготовлен в марте 2020 года, и уже в сентябре — внесён в Госдуму.

Необходимые поправки, отмечают источники, готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. По мнению депутатов, проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов.

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