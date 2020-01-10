Синин, Китай, , 05:12 — REGNUM Новый прямой авиарейс был запущен между столицей провинции Цинхай на юго-западе Китая городом Синином и крупнейшим тайским островом Пхукет, сообщает агентство Синьхуа.

Оператором рейса, который будет осуществляться каждую среду, стала тайская авиакомпания VietJet Air. Входящий рейс будет прибывать в Синин в 6:20 по Пекину и вылетать обратно в 7:30. Время перелета составит около пяти часов.

Ранее Синин уже запустил 12 международных и региональных авиамаршрутов до Бангкока, Сеула, Токио, Тайбэя и Гонконга. Новый рейс до Пхукета призван предоставить еще больше возможностей туристам в рамках проекта «Один пояс, один путь».

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